Milan tropeça em casa no Sassuolo e pode perder a ponta no Italiano

Líder do Campeonato Italiano, o Milan teve um dia para ser esquecido. Com o apoio da torcida no San Siro, o time ficou no empate em 2 a 2 com o Sassuolo, pela 15ª rodada, e pode ser ultrapassado pelo Napoli, que encara a Udinese fora de casa neste domingo, às 11h (de Brasília). O resultado, portanto, deixa os rossoneri com 32 pontos, apenas um à frente dos napolitanos. Já o Sassuolo foi aos 21, mas segue no meio da tabela, em nono.

Os visitantes abriram o placar com Ismaël Koné, que aproveitou uma oportunidade aos 13 minutos para colocar o Sassuolo à frente e surpreender os donos da casa já na primeira etapa. Mas o Milan, porém, reagiu rapidamente com o jovem Davide Bartesaghi, de 19 anos, que igualou o marcador aos 34, com uma finalização precisa.