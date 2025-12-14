Manchester United x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester United x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragemDiabos Vermelhos tentam voltar a encostar no G4 da Premier League, enquanto adversário, que despencou na classificação, busca reagir
Na sequência da 16ª rodada da Premier League, Manchester United e Bournemouth medem forças nesta segunda-feira (15), às 17h (de Brasília), no Old Trafford. Com 25 pontos, os Diabos Vermelhos tentam entrar no G4 e aproveitar a boa fase para seguir na disputa por uma vaga na Champions 2026/27. Os visitantes têm 20, em 14º, e precisam reagir para não ver o Z3 se aproximar de vez.
Onde assistir
O confronto desta segunda-feira (15) terá a transmissão da ESPN (TV Fechada) e do Disney+ (serviço de streaming).
Como chega o Manchester United
Depois da goleada por 4 a 1 sobre o Wolves, os Red Devils tentam encostar no Chelsea, atual quarto colocado, para seguir na briga por uma vez na próxima Champions League. Diante disso, Bruno Fernandes é o grande destaque da equipe no campeonato, com dois gols e uma assistência.
Mesmo com a dificuldade inicial, o United se recuperou na temporada, visto que dos últimos nove jogos, perdeu apenas um, com cinco vitórias e três empates. O comandante, porém, não poderá contar com os zagueiros Harry Maguire e Matthijs de Ligt, que se recuperam de lesão. Por outro lado, Benjamin Sesko voltou a treinar e pode ser a novidade da lista de relacionados.
Como chega o Bournemouth
Sensação do início da Premier League, o time caiu de rendimento e despencou na classificação e começa a ver a zona de rebaixamento no horizonte. Nesse sentido, no momento, os Cherries somam 20 pontos contra 13 do West Ham. Ainda é uma boa distância, mas é um sinal de alerta.
Dessa forma, nas últimas seis partidas, a equipe não conseguiu triunfar, visto que na rodada anterior perdeu para os Blues. A última vitória, portanto, foi no dia 26 de outubro, quando venceram o Nottingham Forest por 2 a 0 com gols de Tavernier e Eli Kroupi.
MANCHESTER UNITED X BOURNEMOUTH
16ª rodada da Premier League
Data e horário: segunda-feira, 15/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Old Trafford, em Manchester.
MANCHESTER UNITED: Lammens; Amad Diallo, Noussair Mazraoui, Ayden Heaven, Luke Shaw e Diogo Dalot; Casemiro, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo e Mason Mount; Matheus Cunha. Técnico: Rubén Amorim
BOURNEMOUTH: Dorde Petrovic; Adam Smith, Bafodé Diakité, James Hill (Marcos Senesi) e Adrien Truffert; Alex Scott, Marcus Tavernier e Justin Kluivert; Álex Jiménez, Antoine Semenyo e Evanilson. Técnico: Andoni Iraol
Árbitro: Simon Hooper
Auxiliares: Adrian Holmes e Simon Long
VAR: Paul Howard
