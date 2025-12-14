Líde do Alemão, Bayern recebe o lanterna e fica no empate

E quase que o time Bávaro, com 85% de posse e 22 finalizações a 5, perdeu o jogo e a invencibilidade. O gol do 2 a 2, de Kane, foi no finzinho

Apesar do empate, que teve sabor de conquista para o título, o Mainz segue muito mal na tabela, com apenas sete pontos, quatro atrás do penúltimo colocado, Heindenheim. Já o Bayern mantém confortável vantagem na liderança, com 38 pontos. O segundo colocado é o RB Leipzig, com 29 pontos.

Líder disparado da Bundesliga, o Bayern de Munique recebeu, neste domingo, 14/12, na Allianz Arena, o lanterna Mainz. Era de se esperar uma goleada dos bávaros, acostumados, nos últimos anos, a marcar sete ou oito gols em algumas partidas. No entanto, o que se viu foi um jogo bastante equilibrado e, ao mesmo tempo, surpreendente. No fim das contas, um inesperado empate em 2 a 2. E quase que o Bayern saiu coma derrota. Afinal, depiis de abrir o placar com Lennard Karl, vou os vosotante svirarem com Potulski e Lee Jae-sung. E só arrancou o empate aos 42 da etapa final, com Kane, de pênalti.

Bayern sai na frente, mas leva a virada

No primeiro tempo, apesar do total domínio do Bayern, que desperdiçou diversas oportunidades, as equipes foram para o intervalo com um surpreendente 1 a 1. O Bayern, que chegou a ter quase 90% de posse de bola, abriu o placar aos 28 minutos, em uma boa jogada iniciada por Olise e finalizada por Lennart Karl. Entretanto, nos acréscimos da etapa inicial, o Mainz conseguiu o empate. Um cruzamento encontrou Potulski na área, que cabeceou certeiro, deixando Neuer estático e, assim, surpreendendo a torcida bávara.

No segundo tempo, novamente com total domínio do Bayern e várias chances desperdiçadas, o Mainz conseguiu uma ação inacreditável. O zagueiro Stefan Bell observou a infiltração de Lee Jae-sung, veterano sul-coreano com 102 jogos pela seleção. Livre, o atacante recebeu o passe e, consequentemente, finalizou deslocando Neuer, colocando o Mainz à frente no placar.

Kane evita a derrota

Com a vantagem, o Mainz passou a atuar fechado, praticamente transformando sua defesa em um ferrolho, enquanto o Bayern manteve a posse de bola absurda (88%) e, ainda assim, criou inúmeras oportunidades, finalizando 16 vezes contra apenas 3 do Mainz. Mesmo assim, os bávaros não conseguiram furar a defesa adversária. Nicolas Jackson chutou mal uma bola que entrou livre; Oliseh perdeu duas oportunidades; Kane cabeceou para grande defesa de Daniel Batz, o grande nome do jogo. E nada da bola entrar. Isso durou até os 41 minutos. Kane foi agarrado por Potulski: pênalti que Kane cobrou e empatou. Fim de jogo: 2 a 2. O Bayern tropeçou feio, mas ao menos manteve a invencibilidade.

Jogos da 14ª rodada do Alemão

Sexta-feira (12/12)

Union Berlin 3×1 RB Leipzig

Sábado (13/12)

Eintracht Frankfurt 1×0 Augsburg

Borussia M’Gladbach 1×3 Wolfsburg

St. Pauli 2×1 Heindemheim

Hoffenheim 4×1 Hamburgo

Leverkusen 2×0 Colônia

Domingo (14/12)

Freiburg 1×1 Borussia Dortmund

Bayern 2×2 Mainz

Werder Bremen x Stuttgart – 15h30