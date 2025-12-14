Léo Jardim exalta grupo após vaga do Vasco na final da Copa do Brasil

O Vasco garantiu vaga na final da Copa do Brasil ao vencer o Fluminense por 4 a 3 nos pênaltis , após perder por 1 a 0 no tempo normal, com gol contra de Paulo Henrique, neste domingo (14), no Maracanã. Destaque da classificação, o goleiro Léo Jardim defendeu as cobranças de Canobbio e John Kennedy e foi decisivo na disputa, que recolocou o clube em uma decisão nacional após 14 anos. O adversário na final será o Corinthians .

“É muita gratidão, primeiramente a Deus, por tudo o que Ele tem me proporcionado. Sou muito grato a Ele, à minha família, à minha esposa, aos meus filhos e também aos meus companheiros. Essa vitória e essa classificação são do grupo inteiro. Foram dois grandes jogos, dois espetáculos. As duas torcidas fizeram algo incrível. Foram partidas dignas de uma semifinal de Copa do Brasil. Mas, fico feliz por poder ajudar a levar o Vasco a essa campanha até a final, que sempre foi o nosso objetivo”, disse.

Questionado sobre chegar à sexta decisão na Copa do Brasil, ele ressaltou a importância do equilíbrio emocional.

“É manter a calma quando as coisas ficam mais agitadas, trabalhar muito, ter concentração e tentar estar o mais equilibrado possível para tomar boas decisões. Fico feliz por ajudar mais uma vez, mas é fundamental destacar o trabalho de toda a equipe e do staff. Estar nessa final era um sonho”, destacou.

Léo Jardim comenta relação com a torcida do Vasco

Além disso, o goleiro foi direto ao falar sobre a relação com a torcida, especialmente nos momentos de pressão ao longo da temporada.