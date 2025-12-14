Juventus vence Bologna fora de casa e sobe na tabela do Italiano

Gol de Juan Cabal garante triunfo em confronto direto e coloca a Velha Senhora na 5ª posição

A Juventus venceu o Bologna por 1 a 0, neste domingo (14), em confronto direto na parte de cima da tabela, válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Juan Cabal anotou o gol da vitória no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha. Os donos da casa ainda tiveram Heggem expulso aos 24 minutos do segundo tempo e não conseguiram evitar a derrota.

