Juventus vence Bologna fora de casa e sobe na tabela do Italiano

Juventus vence Bologna fora de casa e sobe na tabela do ItalianoGol de Juan Cabal garante triunfo em confronto direto e coloca a Velha Senhora na 5ª posição
A Juventus venceu o Bologna por 1 a 0, neste domingo (14), em confronto direto na parte de cima da tabela, válido pela 15ª rodada do Campeonato Italiano. Juan Cabal anotou o gol da vitória no Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha. Os donos da casa ainda tiveram Heggem expulso aos 24 minutos do segundo tempo e não conseguiram evitar a derrota.
LEIA MAIS: Inter de Milão vence fora de casa e assume a liderança do Italiano
Dessa maneira, a Velha Senhora chegou a 26 pontos e assumiu a 5ª posição na tabela, que pertencia ao Bologna, que por sua vez caiu para 6º lugar, com 25 pontos. Mesmo assim, ambas as equipes estão na zona de classificação para as próximas competições europeias.
Quel momentoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags