Inter de Milão vence fora de casa e assume a liderança do Italiano

Interistas foram até Gênova e fizeram 2 a 1 nos donos da casa. Com os tropeços de Milan e Napoli, pulam para o 1º lugar

Com os tropeços de Milan e Napoli na rodada, a Inter de Milão assume a liderança. Agora tem 33 pontos, contra 32 dos milanistas (que empataram por 2 a 2 com o Sassuolo) e 32 do Napoli (que perdeu para a Udinese por 1 a 0). O Genoa, com esta derrota, segue com 14 pontos, em 16º lugar, apenas dois à frente do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Verona.

A Inter de Milão não vacilou na tarde deste domingo, 14/12. Em duelo pela 14ª rodada do Italiano, foi até Gênova, no Estádio Luigi Ferraris, e venceu o time da casa por 2 a 0. Bisseck e Lautaro Martínez marcaram os gols dos visitantes no primeiro tempo. Vitinha marcou para o Genoa na etapa final.

Como foi a vitória da Inter de Milão

O Genoa foi ousado nos primeiros minutos e, consequentemente, quase marcou em um cruzamento pela esquerda. No entanto, a Inter de Milão foi muito mais eficaz. Aos seis minutos, Lautaro Martínez se esforçou para evitar que a bola saísse pela linha de fundo pela direita e, em seguida, rolou para Bisseck, que fingiu que iria cruzar, mas bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro Leali. Assim, este gol deu total tranquilidade à Inter durante todo o primeiro tempo. Além disso, o time ainda conseguiu ampliar aos 37 minutos, em um gol de extrema raça de Lautaro Martínez, que, após disputar a bola com a defesa, conseguiu manter a posse e, dentro da área, chutou para ampliar. Aliás, Lautaro quase marcou outro em um chute de fora da área.

No segundo tempo, o Genoa foi mais ofensivo e, por conseguinte, conseguiu diminuir aos 23 minutos. O português Vitinha, homônimo do compatriota do PSG, aproveitou um vacilo da marcação da zaga da Inter para ganhar na corrida, entrar na área, driblar o goleiro e bater para o gol, portanto, diminuindo o placar. Nos minutos finais, houve duas boas chances para cada time. Na melhor delas, o interista Thuram cabeceou para uma grande defesa de Leali.

Jogos da 15ª rodada do Italiano

Sexta-feira (12/12)

Lecce 1×0 Pisa

Sábado (13/12)

Torino 1×0 Cremonense

Parma 0x1 Lazio

Atalanta 2×1 Cagliari

Domingo (14/12)

Milan 2×2 Sassuolo

Udinese 1x 0 Napoli

Fiorentina 1×1 Verona

Genoa 1×2 Inter de Milão

Bologna x Juventus – 16h45

Segunda-feira (15/12)

Roma x Como- 16h45

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.