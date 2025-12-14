Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hugo Souza prega pés no chão por título do Corinthians na Copa do Brasil

Goleiro defendeu dois pênaltis e foi o herói da classificação do Timão à final
O goleiro Hugo Souza pregou foco no Corinthians em busca do título da Copa do Brasil. O jogador foi o herói da classificação alvinegra à final, não apenas com boas defesas no tempo regulamentar (em que o Timão saiu derrotado por 2 a 1), mas também com duas defesas na disputa de pênaltis (vitória por 5 a 4).

Em entrevista pós-jogo, ainda no gramado da Neo Química Arena, o jogador parabenizou os colegas de equipe, mas afirmou que quer todos com foco na decisão do torneio. Na visão do atleta, a camisa do Corinthians pode pesar na decisão.

“Eu queria que a gente tivesse ganho o jogo, seria mais tranquilo. Aqui no Corinthians as coisas nunca são tranquilas. Eu quero parabenizar a equipe, todo mundo. A gente correu demais. A todo momento acreditou que sairia classificado. Vamos em busca de um título, uma final contra um time que, com certeza, fez uma temporada melhor que a nossa. Mas a gente é Corinthians, a nossa camisa pesa muito. Quero agradecer a todo mundo, a nosso estafe, direção, presidente, Fabinho (Soldado). Fico feliz com esse momento, mas quando acabar o dia, acaba a comemoração. E a gente começa a pensar na final, para buscar esse título”, disse o goleiro.

Hugo não esqueceu da torcida, e afirmou que o desejo pela conquista da Copa do Brasil passa por “dar alegria” ao torcedor em um ano conturbado: “Quando acabou o Campeonato Brasileiro, a gente virou a chave e entendeu que tinha algo muito grande para lutar. Para fazer um ano histórico. Agora a gente tem a chance de pôr a mão na taça, e buscar esse título que a torcida merece tanto, para voltar a ser feliz”.

Hugo Souza rejeita comparação com Cássio no Corinthians

Na mesma entrevista, Hugo Souza foi questionado sobre a sua trajetória no gol do Corinthians. O atleta citou Cássio, ídolo do Timão que hoje atua pelo Cruzeiro, como referência, mas afirmou que quer construir a sua própria no Alvinegro.

“Tenho que respeitar muito a história do Cássio, é fenomenal. Uma história incrível no clube, tá na prateleira dos maiores ídolos. Tenho que respeitar ele, mas eu estou muito feliz pelo meu momento, construindo a minha história dia após dia, passo a passo. Eu não quero ser comparado a ninguém, só quero fazer minha trajetória, minha história aqui no clube”, afirmou.

O goleiro ainda comentou o sonho que tem de defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Hugo relatou que mudou sua rotina para defender a amarelinha.

“Um momento diferenciado da minha vida. Acho que o auge da minha vida tem sido agora. Sei que tem muita coisa ainda para eu chamar de auge. Mas, com certeza, eu sonho com a Copa do mundo. Faço a minha parte trabalhando todo dia. Eu mudei minha rotina, mudei minha vida pensando nisso. E é claro que tudo isso passa pelo que eu faço aqui (no Corinthians)”, concluiu.

 

