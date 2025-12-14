Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19hFluminense precisa vencer para chegar à final da Copa do Brasil; empate garante o Vasco na decisão
Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã, por uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil, neste domingo, às 20h30 (de Brasília). A vantagem é do Cruz-Maltino, que venceu de virada o primeiro jogo da semifinal por 2 a 1, também no Maracanã. Um empate garante a classificação do time vascaíno. Já o Tricolor precisa vencer; caso o triunfo seja por apenas um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.
A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 19h (de Brasília). O esquenta e a narração ficam sob comando de Cesar Tavares, bicampeão como melhor narrador de mídia digital esportiva.
A cobertura também contará com Cleiton Santos nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Então, você já sabe. Apartir das 19h (de Brasilia) basta clicar na arte acima para não perder nada deste duelo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.