Estudiantes vence nos pênaltis, levanta o Clausura e carimba vaga na Libertadores

Estudiantes vence nos pênaltis, levanta o Clausura e carimba vaga na LibertadoresEquipe de La Plata empata nos acréscimos, supera o Racing nas penalidades e assegura presença direta na fase de grupos do torneio continental
O Estudiantes é o novo campeão do Torneo Clausura do Campeonato Argentino. Na noite deste sábado, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, o time de La Plata derrotou o Racing na disputa por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Com o título, o clube garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.
A decisão caminhava para um desfecho amargo para o Estudiantes até os instantes finais do jogo. Depois de sair em desvantagem, a equipe mostrou poder de reação e buscou o empate já aos 47 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta levantada na área, Carrillo se antecipou à marcação e cabeceou com precisão, levando a final para o tempo extra.
Antes disso, o confronto apresentou equilíbrio e poucas oportunidades claras. O Racing controlou mais a posse de bola na primeira etapa e tentou explorar finalizações de média distância, principalmente com Vergara, que exigiu boas intervenções do goleiro Muslera. Ainda assim, o domínio territorial não se traduziu em grande volume ofensivo.
Un equipo ganador ⭐️
