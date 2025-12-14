Estudiantes vence nos pênaltis, levanta o Clausura e carimba vaga na Libertadores

O Estudiantes é o novo campeão do Torneo Clausura do Campeonato Argentino. Na noite deste sábado, no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, o time de La Plata derrotou o Racing na disputa por pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Com o título, o clube garantiu vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

A decisão caminhava para um desfecho amargo para o Estudiantes até os instantes finais do jogo. Depois de sair em desvantagem, a equipe mostrou poder de reação e buscou o empate já aos 47 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta levantada na área, Carrillo se antecipou à marcação e cabeceou com precisão, levando a final para o tempo extra.