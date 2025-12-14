Dorival destaca mudança de postura do Corinthians em classificação à final

Treinador também rasgou elogios ao goleiro Hugo Souza e ao executivo de futebol Fabinho Soldado / Crédito: Jogada 10

O técnico Dorival Júnior ficou satisfeito com a atuação do Corinthians na classificação à final da Copa do Brasil, nos pênaltis, diante do Cruzeiro. Em coletiva pós-jogo, o técnico exaltou a capacidade da equipe se adaptar às dificuldades impostas pelo adversário no primeiro tempo. “A partir de um determinado momento do primeiro tempo, os dois volantes do Cruzeiro passaram a jogar muito. Nós estávamos tentando de todas as formas uma correção, uma compactação maior. Não estava acontecendo, precisávamos de algo novo no segundo tempo. Mudamos o posicionamento. Foi um pecado aquele gol que tomamos (no início do segundo tempo), talvez tenha sido a única oportunidade do Cruzeiro no segundo tempo. Fizemos um segundo tempo quase impecável. Nós merecíamos uma sorte um pouco melhor em relação ao volume que tivemos e às oportunidades que criamos”, analisou o treinador.

Parte dessa “mudança de postura” se deu com a entrada de Raniele e Garro no intervalo do jogo, nos lugares de José Martínez e Carrillo, respectivamente. Dorival rasgou elogios aos dois, em especial pelo profissionalismo da dupla, que voltava de lesão. “Eles não treinaram com frequência, estavam retornando. Não tinha como ser diferente, por mais merecimento que tenham. Destaco aqui o profissionalismo dos dois. A postura que o Garro teve de assumir, como um dos capitães da equipe, a condição de que, independentemente do que acontecesse, se ele jogasse 15, 20, 30 ou 40 minutos, que ele entraria dando tudo que ele poderia. É a postura de um profissional, e de um grupo que está entendendo o que queremos. Que passamos por muitas dificuldades e, mesmo assim, estão percebendo que apresentamos soluções aos jogadores”. Dorival elogia Hugo Souza e Fabinho Soldado no Corinthians Além de exaltar a equipe, Dorival dedicou elogios específicos a Hugo Souza e Fabinho Soldado (executivo de futebol do Corinthians). O primeiro foi o herói da classificação do Timão, com intervenções importantes no tempo regulamentar e duas defesas na disputa de pênalti. O treinador lembrou que o goleiro vem sendo convocado com frequência para a Seleção Brasileira. “O Hugo é diferenciado, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro no momento. Terá um futuro brilhante. O conheço há anos, sei da sua capacidade, das qualidades que possui e do momento que vive. É um jogador de seleção, todos têm acompanhado. Teve uma lesão muito séria, fez um esforço muito grande para se recuperar. Acho que o próprio torcedor se sente muito bem representado, em um momento como esse, tendo um goleiro desse nível”.