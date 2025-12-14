Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, coma Voz do Esporte, às 16h30

O Corinthians fez 1 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte, e precisa apenas do empate para se garantir na final da Copa do Brasil 2025
Corinthians e Cruzeiro entram em campo pelo jogo de volta da semifinal neste domingo (14/12), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para avançar à final. Quem passar do confronto enfrentará Fluminense ou Vasco na decisão — lembrando que o Cruz-Maltino venceu a ida por 2 a 1.

A Voz do Esporte transmitirá o jogo a partir das 16h30 (de Brasília). O comando da jornada esportiva será de Christian Rafael, que também ficará à frente da narração.

A cobertura contará ainda com os comentários de João Miguel Lotufo e reportagens de Bruno Nunes. Não deixe de acompanhar a transmissão a partir das 16h30.

