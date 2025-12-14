Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e vai à final da Copa do BrasilApós perder por 2 a 1 no tempo normal, Timão vence por 5 a 4 nas penalidades. Hugo Souza defende duas cobranças, uma delas de Gabigol
Corinthians e Cruzeiro fizeram um jogo emocionante neste domingo, 14/12, pela partida de volta da Copa do Brasil, na Neo Química Arena lotada. Com a vantagem do empate, já que havia vencido por 1 a 0 em Belo Horizonte, o Timão viu a Raposa abrir 2 a 0, com dois gols de Arroyo. Somente depois disso, quando a eliminação passou a ser iminente, o Corinthians acordou, diminuiu com Bidu e quase chegou ao empate. No entanto, com o placar de 2 a 1 para o Cruzeiro ao fim dos 90 minutos, a decisão da vaga foi para as penalidades. Cassio defendeu o chute de Yuri Alberto. Mas Hugo Souza defendeu as cobranças de Gabigol (que se fixess ea Raposa seria a vencedora) e de Wallace. Timão 5 a 4.
O Corinthians agora tentará o seu quarto titulo, já que venceu em 1995, 2002 e 2009 Agora, enfrentará na final o vencedor de Fluminense x Vasco, que disputam o jogo de volta na noite deste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Na partida de ida, o Vasco venceu por 2 a 1.
Show do Cruzeiro no primeiro tempo
Como era de se esperar, o Corinthians, menos técnico e jogando pelo empate, iniciou a partida mais fechado. O Cruzeiro tinha maior posse de bola e buscava o ataque. Mais incisivos, os mineiros dominaram os primeiros 25 minutos, período em que finalizaram cinco vezes, contra nenhuma do Timão. A melhor chance foi em jogada de Kaio Jorge pela esquerda, que cruzou para o voleio de Matheus Pereira. Hugo Souza fez defesa parcial e, no rebote, Sinisterra quase abriu o placar, mas Gustavo Henrique bloqueou e mandou para escanteio.
O momento de maior perigo do Corinthians foi um chute meio sem jeito de Maycon, após cruzamento da direita, que deu algum trabalho para Cássio encaixar. Aos 30 minutos, o cruzeirense Sinisterra sentiu uma lesão na perna esquerda e deixou o campo para a entrada de Arroyo.
Com maior posse de bola, mais oportunidades claras e seus alas muito acionados, a Raposa enfim conseguiu abrir o placar aos 39 minutos. Após longa troca de passes, o lateral William tocou para Christian, que cruzou na medida para a cabeçada de Arroyo, antecipando-se à marcação de Matheusinho. A Raposa foi para o intervalo em vantagem e o mata-mata ficou totalmente em aberto. O Cruzeiro ainda quase ampliou aos 42 minutos, em contra-ataque: Matheus Pereira, pela esquerda, cruzou para Kaio Jorge, mas a zaga corintiana interceptou. O Timão sair para o intervalo perdendo por apenas 1 a 0 foi lucro.
Raposa amplia
Veio a etapa final, e o Corinthians voltou com duas mudanças: Raniele no lugar de Martínez e Garro na vaga de Carrillo. O Timão retornou mais ativo no ataque e teve uma falta perigosa cobrada por Memphis, mas quem voltou a balançar as redes foi o Cruzeiro. Em contra-ataque, Lucas Silva encontrou Kaio Jorge livre. O atacante arrancou e rolou para Kenny Arroyo empurrar para o gol vazio. Inicialmente, o lance foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou posição legal. Naquele momento, o Cruzeiro era quem estava encaminhando a vaga na final.
Corinthians marca e incendeia a Fiel
Mas, aos nove minutos, o Corinthians conseguiu diminuir. Em cobrança de falta, Garro levantou a bola na área, houve um desvio de Ramalho, Cássio saiu muito mal, e a bola ficou à feição para Bidu concluir para o gol, fazendo a Fiel explodir em Itaquera.
A falha deixou Cássio visivelmente nervoso. Ele quase voltou a errar em um chute de Memphis, mas conseguiu mandar para escanteio. O Cruzeiro sentiu o golpe, e o Corinthians passou a pressionar. Em nova saída equivocada de Cássio, Garro recebeu praticamente um presente e finalizou para defesa do goleiro cruzeirense, que mandou a escanteio. Aos 18 minutos, Bidu acertou a trave em um chute de bicicleta. Três minutos depois, foi a vez de Bidon carimbar o poste. A Fiel incendiava Itaquera, pois o Corinthians engolia o Cruzeiro. Contudo, após os 25 minutos, o jogo entrou em um momento de maior estudo e cautela.
Nos pênaltis, deu Timão
Assim, com o Cruzeiro vencendo por 2 a 1, a decisão da vaga foi para as penalidades. Vale lembrar que, aos 46 minutos da etapa final, o técnico Leonardo Jardim colocou em campo Wallace, Wanderson e Gabigol exclusivamente para a disputa de pênaltis. Wanderson converteu sua cobrança, mas, na quinta batida, Gabigol bateu mal e Hugo Souza defendeu. Se marcasse, o Cruzeiro estaria na final, já que Yuri Alberto havia desperdiçado sua cobrança pelo Timão. Nas cobranças alternadas, Wanderson parou no herói Hugo Souza, que garantiu o Corinthians na luta pelo tetracampeonato da Copa do Brasil.
Para o Cruzeiro: Matheus Pereira, Wanderson, William e Lucas Silva marcaram; Hugo Souza defendeu as cobranças de Gabigol e Wallace.
Para o Corinthians: Memphis Depay, Garro, Vitinho, Gustavo Henrique e Bidon marcaram; Cassio defendeu a cobrança de Yuri Alberto.
CORINTHIANS 1X2 CRUZEIRO (nos pênaltis, Corinthians 5 a 4)
Semifinal da Copa do Brasil (jogo de volta)
Data : 14/12/2025
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Gols: Arroyo, 39’/1ºT (0-1); Arroyo, 4’/2ºT (0-2); Bidu, 9’/2ºT (1-2)
CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele, Intervalo), Maycon (Vitinho, 41’/2ºT), André Carrillo (Garro, Intervalo) e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Matheus Henrique (Wallace, 46’/2ºT), Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian (Eduardo, 42’/2ºT), Kaio Jorge (Gabigol, 46’/2ºT) e Sinisterra (Arroyo, 30’1/1ºT e, depois, Wanderson, 46’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)
Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Bidon, André Ramalho, Raniele (COR); Lucas Silva, Matheus Henrique (CRU)
Cartões vermelhos: –
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.