Canobbio aprova primeiro tempo do Fluminense contra o Vasco: “Jogamos bola”

Tricolor vence o Cruz-Maltino parcialmente por 1 a 0 e arrasta decisão aos pênaltis no Maracanã, com 2 a 2 no agregado / Crédito: Jogada 10

O Fluminense foi para o intervalo da semifinal da Copa do Brasil com a vitória parcial sobre o Vasco, por 1 a 0, no Maracanã. Com o triunfo momentâneo, a decisão se encaminha para os pênaltis e pede, ao menos na visão de Canobbio, mentalidade ainda mais forte para etapa final.

“Temos que continuar trabalhando bem. Fizemos um grande primeiro tempo, tivemos constância para entender os momentos do jogo. Tivemos mentalidade forte, jogamos bola e vamos para cima. O jogo está empatado e então temos que seguir com humildade”, afirmou o uruguaio à Globo. Paulo Henrique marcou contra e abriu o placar para o Tricolor, time com mais posse na etapa inicial (57% contra 43%). Contudo, o Vasco apresentou mais perigo e finalizou sete vezes contra quatro do rival.

Fluminense sai na frente O jogo começou truncado, com muitas disputas no meio de campo e bolas longas. O Vasco levou perigo em chutes de fora da área com Andrés Gómez e Rayan, obrigando Fábio a realizar duas boas defesas.

Com o passar do tempo, o Tricolor conseguiu se organizar, especialmente pelo lado direito, com Samuel Xavier. O entrosamento com Canobbio resultou nos melhores lances ofensivos da equipe de Zubeldía na etapa inicial. O gol, aliás, partiu justamente com a dupla. Canobbio recebeu de Samuel Xavier e chegou cruzando, Everaldo desviou no primeiro pau, mas acertou a trave. Na sequência, Paulo Henrique tentou afastar e acabou marcando contra.