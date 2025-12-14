Briga de torcedores deixa feridos antes de Fluminense x Vasco

Polícia precisou intervir para acabar com confronto na cidade de Mesquita, horas antes da semifinal da Copa do Brasil

Mesquita tem duas estações de trem onde torcedores pegam o transporte para o Maracanã. Um delas é justamente a de Edson Passos. Moradores das imediações evitaram sair de casa por causa do medo de violência.

Torcedores de Vasco e Fluminense se envolveram em uma confusão neste domingo (14/12), no bairro de Edson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense. O confronto aconteceu horas antes da semifinal entre os dois times, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Assim, a Polícia Militar teve que interceder para acabar com a briga, que terminou com um torcedor ferido por golpes de faca. Os policiais detiveram um suspeito e levaram para a delegacia.

Finalistas da Copa do Brasil saem neste domingo

A semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco começa às 20h30, no Maracanã. No duelo de ida, que rolou na quinta-feira (11/12), o Vasco venceu o Flu de virada, nos acréscimos, por 2 a 1. Assim, tem a vantagem na disputa deste domingo.

Para avançar à decisão, o Fluminense precisa vencer. Então, caso repita a diferença mínima do primeiro jogo, a vaga terá que sair nos pênaltis. Um triunfo por dois ou mais gols garante a classificação direta da equipe comandada por Luis Zubeldía, enquanto o time de Fernando Diniz joga pelo empate para chegar à final.

Dessa forma, quem vencer o duelo terá que encarar Corinthians ou Cruzeiro. A definição sai no jogo entre os paulistas e os mineiros, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

