Benfica vence com três de Pavlidis e segue invicto no Campeonato Português

Apesar da vitória, time de José Mourinho está a cinco pontos de distância do líder Porto

Apesar da vitória, o time de José Mourinho segue na terceira posição da tabela, agora com 32 pontos, e longe do Porto, primeiro colocado, que tem 37. Curiosamente, estes são os dois únicos invictos na competição. O Sporting, vice-líder do campeonato, tem 35 pontos conquistados. Do outro lado, o Moreirense permanece na oitava posição, com 20 pontos.

O Benfica venceu o Moreirense por 4 a 0 neste domingo (14), no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, pela 14ª rodada do Campeonato Português. Pavlidis foi o destaque do jogo, com três gols: aos 36 minutos do primeiro tempo, aos 12 da segunda etapa, com um belo chute da entrada da área, e aos 25 do segundo tempo. Aursnes fechou o placar aos 31 minutos da segunda etapa.

Como foi Benfica x Moreirense

Apesar da vitória, o jogo não foi fácil para o Benfica. Isso porque a equipe encarnada não conseguiu manter a posse da bola e pressionar o Moreirense, em especial na primeira etapa. Defensivamente, o time soube fechar os espaços e não sofreu.

O jogo começou a ficar mais fácil a partir dos 36 minutos, quando as Águias recuperaram a sobra de uma cobrança de escanteio, e cruzaram para a área. Praticamente sozinho na marca do pênalti, Pavlidis finalizou de cabeça e abriu o placar.

Na segunda etapa, o Benfica aproveitou a vantagem para se lançar mais ao ataque e ampliou ainda no começo. Após recuperar a posse no campo de ataque, o Pavlidis arriscou da entrada da área e acertou o ângulo do goleiro adversário. Com dois gols de vantagem, o time de Mourinho teve tranquilidade e espaço para impor o seu jogo e golear.

O Benfica volta a campo na quarta-feira (17), às 17h45 (de Brasília), quando enfrenta o Farense fora de casa, pela quinta rodada da Taça de Portugal. O Moreirense atua apenas no sábado (20), às 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Português, diante do Estrela Amadora, fora de casa.