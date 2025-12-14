Atlético avança por Juninho Capixaba e negocia com o RB Bragantino

O Atlético-MG voltou à carga e abriu novas tratativas para tirar Juninho Capixaba do RB Bragantino. As conversas estão em andamento e giram em torno de um acordo que pode ir além de uma simples compra, com a possibilidade de envolver atletas na negociação.

O lateral é monitorado pelo clube mineiro desde os primeiros meses do ano. Em uma investida anterior, ainda no início da temporada, o Galo chegou a procurar o jogador, mas não conseguiu avançar. Desta vez, a diretoria trabalha com o objetivo de fechar a chegada do atleta em definitivo.

Dessa maneira, entre as alternativas em discussão, o Atlético cogita incluir o volante Patrick no negócio, com empréstimo ao Bragantino, além do pagamento de uma compensação financeira. A informação foi revelada inicialmente pela rádio ‘Itatiaia’.

Além disso, Patrick agrada ao clube paulista e já esteve no radar do Bragantino em outros momentos da carreira, quando ainda defendia o Palmeiras. Na ocasião, porém, não houve acordo entre as partes.

No Atlético, a avaliação é de que uma negociação com troca faz mais sentido do que somente receber dinheiro. Isso porque a entrada de recursos financeiros não interfere diretamente no orçamento reservado para reforços, já que os valores seguem caminhos diferentes no clube.