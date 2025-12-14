Aston Villa vence o West Ham, de virada, e segue no G4 da Premier League

Rogers anota dois tentos e ajuda o Villa a garantir os três pontos e ficar somente atrás de Manchester City e Arsenal na classificação / Crédito: Jogada 10

Em boa fase no primeiro turno da Premier League, o Aston Villa venceu o West Ham, de virada, neste domingo (14), por 3 a 2. Nesse sentido, Rogers, em duas oportunidades, e Mavropanos (contra) estufaram a rede para os visitantes, enquanto Mateus Fernandes e Bowen fizeram os tentos dos donos da casa. Com o resultado, o Villa soma 31 pontos e ocupa a terceira colocação, enquanto os The Hammers seguem na zona de rebaixamento, em 18º, com 14. Na próxima rodada, o West Ham visita o Manchester City, no sábado (20), às 12h (de Brasília). Os comandados do técnico Unai Emery entram em campo no domingo (21), às 13h30 (de Brasília), contra o Manchester United.

Donos da casa na frente Com menos de um minuto, Mateus Fernandes recebeu dentro da área para estufar a rede para os donos da casa. Aos 8′, McGinn cruzou na área para Watkins, mas Mavropanos mandou contra o próprio patrimônio e deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, Potts finalizou, mas Bowen desviou para fazer o segundo. O Aston Villa tentou reagir, entretanto não conseguiu voltar a furar o bloqueio defensivo do adversário e balançar a meta de Aréola. Virada e G4 para o Villa Na volta do intervalo, os visitantes tiveram mais volume de jogo para construir a virada. Assim, Tielemans cruzou da direita para Morgan Rogers empatar por 2 a 2. Quem também assustou foi Malen, que finalizou no alvo, mas parou no arqueiro adversário.