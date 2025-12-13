Vídeo: torcedores vandalizam estádio após visita relâmpago de Messi na Índia

Breve aparição do argentino desencadeia protestos e vandalismo no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Fãs protestam e pedem punição aos organizadores / Crédito: Jogada 10

A esperada participação de Lionel Messi no Salt Lake Stadium, em Calcutá, Índia, neste sábado (13) – nas primeirsas horas da madrugada no Brasil -, terminou em caos e revolta por parte dos torcedores depois que o craque permaneceu por menos de 20 minutos no local, conforme informam agências internacionais de notícias e veículos indianos. Veja o vídeo:

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans vandalised the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event #GOATIndiaTour2025 #LionelMessi pic.twitter.com/Z4KuLfbHDK — ANI (@ANI) December 13, 2025 Messi chegou ao estádio em meio a grande expectativa, mas sua aparição foi extremamente breve e limitada. De acordo com relatos, ele foi imediatamente cercado por políticos, oficiais e convidados, o que dificultou a visão dos espectadores nas arquibancadas. Isso levou muitos torcedores, que pagaram ingressos caros, a protestarem contra a organização do evento da GOAT India Tour 2025.

À medida que ficou claro que Messi não cumpriria a programação completa — incluindo laps pelo campo e interação com o público —, a frustração transformou-se em hostilidade. Alguns fãs começaram a arremessar cadeiras, garrafas e outros objetos, além de vandalizar banners e infraestrutura do estádio. A polícia precisou intervir para conter os distúrbios, que incluíram invasões parciais do campo e tentativas de romper barreiras de segurança. As forças de segurança usaram força leve para restabelecer a ordem. “Evento absolutamente terrível. Todos os líderes e ministros o cercaram. Não conseguimos ver nada. Ele não cobrou um único pênalti. Ficou por dez minutos e foi embora. Tanto dinheiro, emoções e tempo desperdiçados. Não conseguimos ver nada”, disse um frustrado torcedor à agência indiana de notícias ANI.