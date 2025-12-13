Vasco recebe apoio da torcida no CT Moacyr Barbosa antes de enfrentar o Fluminense

Elenco é celebrado por cerca de 100 torcedores que estiveram no portão do local de treinamento na saída dos jogadores para o hotel

O Vasco recebeu o apoio dos torcedores no encerramento da preparação para o clássico com o Fluminense, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Cerca de 100 vascaínos estiveram presentes no portão do CT Moacyr Barbosa, para dar o último apoio antes do elenco seguir para o hotel da concentração.

Rayan foi bastante celebrado pelos torcedores. Barros também interagiu com os presentes, assim como Vegetti, que inclusive agitou uma das bandeiras que foram levadas pelos vascaínos.