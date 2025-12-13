Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tiquinho, do Santos, tem interesse em retornar ao Botafogo na próxima temporada

Centroavante, de 34 anos, deve deixar o Peixe para 2026 e pretende voltar ao clube, onde se destacou em 2023 e conquistou a torcida
Após brilhar com a camisa do Botafogo, Tiquinho Soares, que atualmente defende as cores do Santos, demonstrou o interesse em retornar ao clube carioca na próxima temporada. No momento, o centroavante tem contrato até dezembro de 2027 com o Peixe. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o jogador deixou o Glorioso no início do ano e, aos 34 anos, soma 40 jogos, com sete gols e quatro assistências pelo Alvinegro Praiano. Por outro lado, o atleta sente que poderia ter ajudado de forma mais contundente a equipe de Juan Pablo Vojvoda na reta final do ano.


Atualmente, o Botafogo tem em seu elenco três opções para a posição: Arthur Cabral, Chris Ramos e o jovem Kadir Barría. Diante disso, os clubes entendem que tal negociação é difícil de avançar no momento.

Afinal, o Alvinegro não está em busca de um centroavante no mercado. Mesmo assim, segue de olho nas opções e pretende trazer um atleta de mais mobilidade no sistema ofensivo para alavancar os números do ataque.

