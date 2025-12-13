São Paulo entra em acordo para parcelar dívida de R$ 8,8 milhões com Nikão

Tricolor Paulista chega ao denominador comum com o estafe do meia para o pagamento dos direitos de imagem no período entre 2022 e 2023 / Crédito: Jogada 10

O São Paulo entrou em acordo com o estafe de Nikão para encerrar uma ação judicial no valor de R$ 8,8 milhões. Assim, essa quantia é referente aos direitos de imagem no período entre 2022 e 2023. A informação é do portal “Uol”. Dessa forma, o Tricolor fará o pagamento de forma parcelada até novembro de 2028. Deste valor, R$ 7,9 milhões ficarão com o atleta, enquanto R$ 900 mil serão destinados aos advogados do processo.