Santos busca negociar Mayke e busca novo lateral-direito

Jogador de 33 anos recebe um alto salário, mas não conseguiu se firmar na temporada, jogou poucas partidas e conviveu com problemas físicos

O Santos já iniciou o planejamento para o ano que vem e decidiu que o lateral-direito Mayke está fora dos planos. O jogador de 33 anos, tem contrato até 2027 e recebe um alto salário, cerca de R$ 1 milhão por mês. Dessa forma, a diretoria busca um novo clube para o atleta.

Mayke foi contratado pelo Santos no segundo semestre deste ano. No entanto, não conseguiu se firmar. O lateral disputou apenas 12 jogos, não marcou gol e nem deu assistência. Além disso, sofreu com problemas físicos Portanto, está fora dos planos para a próxima temporada.