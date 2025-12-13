Kaio Jorge mostra ser letal em fases decisivas da Copa do Brasil

Atacante passou em branco somente em um duelo do torneio e vira aposta do Cruzeiro para jogo de volta contra o Corinthians / Crédito: Jogada 10

Precisando de gols, o Cruzeiro confia no atacante Kaio Jorge para mudar o cenário diante do Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Ele, afinal, foi o artilheiro do Brasileirão, com 21 gols, e também está entre os líderes do torneio mata-mata. Além disso, ele marcou em quase todas as fases e é a esperança de uma classificação. O time celeste perdeu por 1 a 0, no Mineirão, e precisa da vitória na Neo Química Arena. A partida será, às 18h (de Brasília), no próximo domingo (14). Além da grande fase no Brasileirão, o atacante é artilheiro da Raposa na Copa do Brasil, com cinco gols, ao lado de Rayan, do Vasco. A artilharia começou logo no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, quando o camisa 19 marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Vila Nova, no Mineirão, abrindo caminho para a classificação celeste.

Nas oitavas de final, diante do CRB, o atacante passou em branco nos dois confrontos, mas voltou a decidir nas quartas de final. No jogo de ida contra o rival Atlético, na Arena MRV, Kaio balançou as redes e anotou um dos gols da vitória por 2 a 0. No duelo de volta, o atacante marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 e garantiu a vaga na semifinal. De acordo com o levantamento do “ge”, o jogador do Cruzeiro foi recordista no total de finalizações, com 76 ao longo da temporada. Ao todo, ele soma 26 gols em 46 jogos em 2025. Kaio Jorge pode acirrar a disputa na Seleção O bom momento fez Kaio Jorge receber chance com a camisa da Seleção Brasileira. Ele disputou 19 minutos na vitória sobre o Chile, em setembro, pela última rodada das Eliminatórias. Ele, afinal, disputa uma vaga que ainda não está fechado por Carlo Ancelotti. E uma atuação decisiva por mudar os rumos. “É um jogador que já foi convocado, que no período que passou com a gente foi muito bem. Tem figurado aí principalmente nas listas largas que a gente faz. É um jogador que nesse ano jogou em altíssimo nível com o Cruzeiro”, analisou Juan, gerente técnico da Seleção à CNN Brasil.