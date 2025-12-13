Jardim exalta apoio da torcida do Cruzeiro antes da semifinal da Copa do Brasil

Presença da torcida da Raposa em atividade final do elenco ocorre após a convocação do treinador português em coletiva / Crédito: Jogada 10

A torcida do Cruzeiro atendeu ao pedido do técnico Leonardo Jardim e compareceu em grande número ao último treino da equipe na Toca da Raposa, realizado neste sábado (13), às vésperas do confronto decisivo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. O apoio foi celebrado pelo treinador português, que utilizou as redes sociais para agradecer a presença dos torcedores. Em publicação no Instagram, Jardim compartilhou um registro da interação com a torcida e deixou uma mensagem de reconhecimento.

“Obrigado pela vossa presença. Estamos juntos”, escreveu o comandante celeste. A mobilização da torcida representa uma resposta direta ao apelo feito por Leonardo Jardim após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, no jogo de ida da semifinal, disputado na última quarta-feira (10). Na ocasião, o técnico afirmou ter sentido falta de uma maior presença dos torcedores no centro de treinamentos antes da partida e relembrou que esse tipo de apoio já havia ocorrido em outros momentos decisivos. “Eu achava que teríamos o apoio na Toca antes desse jogo tão importante e não tivemos. Peço aos nossos torcedores para nos dar um apoio grande, que nos façam uma visita na Toca para motivar esse pessoal”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.