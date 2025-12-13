Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter aguarda resposta de Tite, mas avalia alternativas para a comissão técnica

Inter aguarda resposta de Tite, mas avalia alternativas para a comissão técnica

Urgência na definição do próximo treinador conduz os esforços do Colorado, que estabelece prazo de definição das pendências
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional concentra seus esforços no processo de contratação da comissão técnica para a próxima temporada. Nesse contexto, este fim de semana pode ser crucial para essa definição. Tite, que está livre no mercado, é atualmente o principal alvo da diretoria. A gestão do clube aguarda uma sinalização do treinador, que deve expor sua decisão até a próxima segunda-feira (15).

Mesmo otimista, o Internacional não quer ficar refém de ter apenas Tite como alternativa. Por isso, mapeia e analisa outras opções. Assim, a intenção é se resguardar caso o comandante responda negativamente à oferta. O profissional, que é a preferência da diretoria, já passou pelo Internacional. Inclusive, a experiência foi positiva, com a conquista da edição de 2008 da Copa Sul-Americana.

Abel Braga, que assumirá o cargo de diretor técnico, terá autonomia para realizar as escolhas que irão compor a reformulação no departamento de futebol e na comissão técnica. O experiente profissional já admitiu que o clube observa outros candidatos para assumir o posto de técnico em 2026 e que já houve, inclusive, consulta por um deles.

Apesar de preferir manter em segredo o nome desse profissional, um treinador que volta constantemente à pauta para um possível retorno é Odair Hellmann. Entretanto, a situação é mais complexa, pois ele tem contrato em vigor com o Athletico Paranaense até maio de 2026, além da possibilidade de ampliação do vínculo.

Tite é prioridade do Internacional

Abel Braga também destacou que dois técnicos estrangeiros são possíveis opções a ganharem força interna no Colorado. Uma das especulações ligou Martín Palermo, que recentemente deixou o Fortaleza, como uma alternativa ao Inter. No entanto, o argentino tem conversas em andamento com o Remo, que conquistou o acesso neste ano para disputar a Primeira Divisão em 2026.

O responsável por fazer o contato com Tite foi exatamente Abel Braga. O ex-comandante apresentou o projeto do Internacional. A propósito, perguntou se o profissional aceitaria um trabalho menos audaciosos em comparação as suas passagens anteriores. No caso, quando assumiu o Flamengo e a disputa de duas edições de Copa do Mundo à frente da Seleção Brasileira.

Tite acenou positivamente para o questionamento de Abel Braga, situação que trouxe ânimo para o Colorado, que aguarda a definição do treinador. O Cruzeiro, que briga por uma vaga na decisão da Copa do Brasil, também monitora o comandante.

Isso porque há uma indefinição a respeito da continuidade do português Leonardo Jardim. Desde que deixou o Flamengo em setembro do ano passado, Tite deu preferência a cuidar da sua saúde mental e apontou que estava pronto para voltar a trabalhar recentemente.

Processo de reformulação

O Inter não demonstra que vai esperar o acerto com um novo diretor executivo para depois definir o novo técnico da equipe. Este seria o movimento natural como o próprio presidente Alessandro Barcellos citou em entrevista coletiva, na última sexta-feira (12).

Apesar disso, a urgência para decidir o novo comandante supera o que seria a ordem natural dos processos. Uma situação que interfere para tal condução é que o candidato favorito para assumir a função de diretor executivo é Fabinho Soldado.

Os indícios apontam que ele está de saída do Corinthians, porém o foco dele e do clube estão totalmente direcionados na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Pela proximidade do início da próxima temporada, que ocorrerá em 11 de janeiro. Com isso, a direção do Internacional estabeleceu um prazo por uma definição de sua próxima comissão técnica já no começa da semana seguinte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar