Inter aguarda resposta de Tite, mas avalia alternativas para a comissão técnica

Urgência na definição do próximo treinador conduz os esforços do Colorado, que estabelece prazo de definição das pendências / Crédito: Jogada 10

O Internacional concentra seus esforços no processo de contratação da comissão técnica para a próxima temporada. Nesse contexto, este fim de semana pode ser crucial para essa definição. Tite, que está livre no mercado, é atualmente o principal alvo da diretoria. A gestão do clube aguarda uma sinalização do treinador, que deve expor sua decisão até a próxima segunda-feira (15). Mesmo otimista, o Internacional não quer ficar refém de ter apenas Tite como alternativa. Por isso, mapeia e analisa outras opções. Assim, a intenção é se resguardar caso o comandante responda negativamente à oferta. O profissional, que é a preferência da diretoria, já passou pelo Internacional. Inclusive, a experiência foi positiva, com a conquista da edição de 2008 da Copa Sul-Americana.

Abel Braga, que assumirá o cargo de diretor técnico, terá autonomia para realizar as escolhas que irão compor a reformulação no departamento de futebol e na comissão técnica. O experiente profissional já admitiu que o clube observa outros candidatos para assumir o posto de técnico em 2026 e que já houve, inclusive, consulta por um deles. Apesar de preferir manter em segredo o nome desse profissional, um treinador que volta constantemente à pauta para um possível retorno é Odair Hellmann. Entretanto, a situação é mais complexa, pois ele tem contrato em vigor com o Athletico Paranaense até maio de 2026, além da possibilidade de ampliação do vínculo. Tite é prioridade do Internacional Abel Braga também destacou que dois técnicos estrangeiros são possíveis opções a ganharem força interna no Colorado. Uma das especulações ligou Martín Palermo, que recentemente deixou o Fortaleza, como uma alternativa ao Inter. No entanto, o argentino tem conversas em andamento com o Remo, que conquistou o acesso neste ano para disputar a Primeira Divisão em 2026.

O responsável por fazer o contato com Tite foi exatamente Abel Braga. O ex-comandante apresentou o projeto do Internacional. A propósito, perguntou se o profissional aceitaria um trabalho menos audaciosos em comparação as suas passagens anteriores. No caso, quando assumiu o Flamengo e a disputa de duas edições de Copa do Mundo à frente da Seleção Brasileira. Tite acenou positivamente para o questionamento de Abel Braga, situação que trouxe ânimo para o Colorado, que aguarda a definição do treinador. O Cruzeiro, que briga por uma vaga na decisão da Copa do Brasil, também monitora o comandante. Isso porque há uma indefinição a respeito da continuidade do português Leonardo Jardim. Desde que deixou o Flamengo em setembro do ano passado, Tite deu preferência a cuidar da sua saúde mental e apontou que estava pronto para voltar a trabalhar recentemente.