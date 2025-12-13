Ídolo do Liverpool é internado na UTI com suspeita de “supergripe”

Ian Rush, de 64 anos, teve dificuldades respiratórias, ficou 48 horas em terapia intensiva em meio a surto de gripe no Reino Unido

Um dos maiores nome da história do Liverpool, o ex-atacante Ian Rush, de 64 anos, foi internado às pressas, na semana passada, após apresentar dificuldades respiratórias. Ele permanece em recuperação no hospital Countess of Chester, no Reino Unido. Inicialmente, o ex-jogador passou cerca de 48 horas na unidade de terapia intensiva (UTI), em um caso associado ao surto da chamada “supergripe” que atinge o país. No entanto, segundo pessoas próximas, o quadro evolui de forma positiva. De acordo com relatos, amigos de Rush acionaram o socorro assim que ele começou a se sentir mal. Em seguida, equipes médicas o encaminharam rapidamente ao hospital, onde os profissionais decidiram pela internação imediata na UTI para cuidados urgentes. Desde então, o ex-atacante responde bem ao tratamento e mantém bom estado de saúde.

Além disso, a expectativa é que Rush receba alta e retorne para casa antes do Natal. Atualmente, ele segue sob observação médica, apesar da melhora clínica registrada nos últimos dias. Paralelamente ao caso do ex-jogador, o Reino Unido enfrenta uma forte epidemia de gripe. Por isso, diversos hospitais declararam situação crítica em razão do aumento expressivo no número de pacientes. Inclusive, algumas escolas suspenderam atividades, enquanto autoridades avaliam a retomada do uso obrigatório de máscaras. Estado crítico declarado após surto no Reino Unido Nesse contexto, o University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust decretou incidente crítico em quatro unidades hospitalares devido à demanda considerada “excepcional”. Da mesma forma, o University Hospitals of North Midlands NHS Trust adotou a mesma medida, enquanto o Royal Stoke Hospital e o Stafford County Hospital operam sob pressão elevada. Diante desse cenário, os serviços de saúde orientam a população a procurar emergências apenas em casos de risco. Ian Rush é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol britânico. Ao longo da carreira, marcou 346 gols em todas as competições e detém o recorde de maior artilheiro do Liverpool. Além disso, é o maior goleador da história da Copa da Inglaterra (FA Cup).