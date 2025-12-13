Genoa x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Em terceiro, Inter quer buscar a liderança do Campeonato Italiano, enquanto Genoa vem em boa empreitada com seu novo treinador: de Rossi

A 15ª rodada do Campeonato Italiano tem sequência neste domingo (14/12), e um dos jogos que agita a Itália ocorre no Luigi Ferraris, em Gênova. Será quando o anfitrião Genoa receberá a forte Inter de Milão, às 14h (de Brasília). Em 14ª, a equipe da casa quer seguir a boa sequência com o novo treinador Daniele de Rossi. Os Nerazzurri, por sua vez, visam a liderança da Serie A.

Como chega o Genoa

Apesar da eliminação com goleada por 4 a 0 para a Atalanta na Copa da Itália, o Genoa vem crescendo na briga no Italiano. Isso porque a equipe comandada por Daniele de Rossi ainda não perdeu sob sua batuta na Serie A. São dois empates e duas vitórias, incluindo um triunfo na última segunda (8/12) por 2 a 1, fora de casa, sobre a Udinese. O histórico capitão assumiu o time no começo de novembro, aliás.

Agora, a equipe de Gênova surge na “cômoda” 14ª colocação, com 14 pontos, abrindo quatro para a zona de rebaixamento, atualmente ocupada por Pisa (dez pontos), Verona (nove) e Fiorentina (seis). O Genoa, no entanto, não poderá contar com Frendrup, Gronbaek e Siegrist. Ostigard, com lesão muscular, não tem presença confirmada.

Como chega a Inter de Milão

Após perder em casa para o Liverpool, na terça (9/12), em jogo pela fase de Liga da Champions, a Inter visa recolher os cacos no Campeonato Italiano. Por lá, o time treinado por Cristian Chivu surge na terceira posição, com 30 pontos – apenas um a menos que o líder e rival Milan.

Para retornar à liderança, precisaria vencer e contar com tropeço não só dos Rossoneri, como também do Napoli, que vem em segundo também com 31. No entanto, o técnico romeno se vê recheado de desfalques. Afinal, Palacios, Dumfries, Di Gennaro e Darmian estão fora de ação. Além disso, ele “ganhou” dois novos problemas na derrota por 1 a 0 para o Liverpool: Acerbi e Çalhanoglu se lesionaram ainda no primeiro tempo e não devem retornar ao time neste domingo.