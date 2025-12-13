Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor e Cruz-Maltino se enfrentam neste domingo (14), no Maracanã, em jogo que vale vaga na decisão da Copa do Brasil

Neste domingo (14), Fluminense e Vasco se enfrentam no Maracanã, por uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil. A vantagem é do Cruz-Maltino, que venceu de virada o primeiro jogo da semifinal, por 2 a 1, também no Maraca. Um empate garante a classificação do time vascaíno. Já o Tricolor precisa vencer. Se for por um gol, o confronto será decidido nos pênaltis.

Como chega o Fluminense?

Favorito antes do primeiro jogo da semifinal, o Fluminense focou em recuperar a moral dos seus jogadores para o duelo decisivo contra o Vasco. Internamente, a confiança é grande, principalmente pelo retorno de Canobbio.

O atacante cumpriu suspensão e fez muita falta na última quinta-feira. Canobbio volta ao time no lugar de Soteldo, que deixou o campo lesionado na derrota para o Vasco. O venezuelano inclusive é dúvida para a partida. Outra incógnita está no meio-campo. O técnico Luis Zubeldía estuda iniciar o jogo com Hércules no lugar de Nonato.

Como chega o Vasco?

O Vasco chega com moral e confiante para buscar a classificação. Além de dar a vantagem do empate no jogo decisivo, a vitória serviu para mudar o astral do time. Afinal de contas, o Cruz-Maltino chegou na semifinal tendo vencido apenas uma das oito partidas anteriores.