Fluminense abre Laranjeiras para encontro de torcedores antes do clássico com o Vasco pela Copa do Brasil

Tricolores poderão se reunir no estádio das 12h às 17h e depois seguirão para o Maracanã, local da partida decisiva

O Fluminense divulgou que vai abrir as Laranjeiras para os torcedores se reunirem antes do jogo decisivo contra o Vasco, domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. A casa tricolor estará aberta de 12h às 17h.

“O Fluminense organizou um encontro de torcedores antes do confronto decisivo contra o Vasco, válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil. A concentração será de 12h às 17h, em Laranjeiras, e também servirá como ponto de recepção de caravanas e de torcedores de fora do Rio de Janeiro. Após o término da concentração, os torcedores seguirão para o Maracanã”, explicou o clube em um comunicado.