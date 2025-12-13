Filipe Luís projeta final entre Flamengo e PSG: “Tentar ganhar para fazer história”

O Flamengo teve tranquilidade para dominar o Pyramids, do Egito, e vencer por 2 a 0, no Ahmad bin Ali, pela semifinal da Copa Intercontinental. Depois dos gols de Léo Pereira e Danilo, a equipe carioca apenas controlou o resultado, que teve o retorno de Pedro na reta final da partida. Na saída de campo, o técnico Filipe Luís analisou o desempenho do sistema defensivo, neste sábado (13), e projetou a decisão contra o Paris Saint-Germain.

“É uma das fases do jogo. Tentamos trabalhar todas, temos jogadores poderosos nessa fase do jogo. Mas eu fico com o jogo completo na fase defensiva da equipe, que soube defender. Sabemos que não tem adversário fácil. No começo do jogo foi bom. Depois, quando ficamos sem a bola, o time sofreu e acabamos vencendo o jogo num resultado merecido”, disse.