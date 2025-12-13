Filipe Luís destaca a ‘única forma do Flamengo vencer o PSG’: “Fazer um jogo perfeito”

Técnico explica que cada competição serve de aprendizado e que elenco tem feito um grande ano mesmo com a carga de jogos / Crédito: Jogada 10

Depois do triunfo por 2 a 0 sobre o Pyramids, o técnico Filipe Luís, do Flamengo, analisou o momento da equipe antes da decisão da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain. Na visão do comandante rubro-negro, só existe uma única forma do time carioca conquistar o título diante do atual campão da Champions League: “fazer um jogo perfeito”. “Vamos enfrentar o atual campeão da Champions, melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo e vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que temos de ter uma chance de vencer este jogo, contra este adversário”, afirmou.