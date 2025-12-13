Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Crystal Palace e Manchester City se enfrentam neste sábado (13), às 11h (de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola no Selhurst Park, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes com destaque no futebol inglês na atual temporada. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Luis Enrique reforça ambição do PSG e admite preocupações no elenco antes do Intercontinental Como chega o Crystal Palace O Crystal Palace, atual campeão da Supercopa da Inglaterra ao derrotar o Liverpool nos pênaltis, faz mais uma boa temporada. O time abriu a 16ª rodada da Premier League na 4ª posição, com 26 pontos, e vem de duas vitórias seguidas na competição. Além disso, o clube londrino vem de um triunfo sobre o Shelbourne na Liga Conferência e ampliou o bom momento. Mesmo assim, o técnico Oliver Glasner encara alguns problemas no elenco. Isto porque o lateral Daniel Muñoz, o zagueiro Chadi Riad e o volante Cheick Doucouré, todos lesionados, estão fora da equipe.

Como chega o Manchester City Por outro lado, o City chega em grande momento para o jogo deste sábado após quatro vitórias consecutivas somando todas as competições. Além disso, no meio de semana, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Dessa maneira, o City está empenhado na caça ao líder Arsenal. O time abriu a 16ª rodada na vice-liderança com 31 pontos, somente dois a menos que os Gunners. Ao mesmo tempo, o City não enfrenta baixas de última hora e poderá manter a base do time que venceu o Real Madrid na Espanha. Porém, o zagueiro John Stones e os volantes Rodri e Mateo Kovacic, todos entregues ao departamento médico, estão fora do jogo.