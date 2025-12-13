Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão tem a vantagem do empate para ficar com a vaga na final da Copa do Brasil, enquanto a Raposa precisa superar desvantagem / Crédito: Jogada 10

Este final de semana promete fortes emoções e definirá os finalistas da Copa do Brasil 2025. Afinal, Corinthians e Cruzeiro entram em campo pelo jogo de volta da semifinal, neste domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Nesse sentido, o Timão venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e tem a vantagem do empate para chegar à decisão. Do outro lado da chave, o Vasco derrotou o Fluminense por 2 a 1, no Maracanã, e também precisa apenas da igualdade no placar para ficar com a vaga.

Onde assistir O confronto deste domingo (14) terá a transmissão da TV Globo, Ge TV, SporTV, Premiere e Amazon Prime Vídeo. Como chega o Corinthians Depois da importante vitória, fora de casa, no jogo de ida, o Timão tem uma boa vantagem para tentar garantir a vaga diante de sua torcida. Yuri Alberto deixou a partida ainda no segundo tempo com dores no púbis, mas não tem lesão e estará em campo. Além disso, Raniele é dúvida, pois viajou com a delegação para Belo Horizonte, entretanto não ficou nem no banco de reservas. Memphis Depay, principal nome dos comandados do técnico Dorival Júnior e autor do gol no jogo de ida, estará entre os titulares.

Como chega o Cruzeiro Mesmo diante da torcida, no Mineirão, a equipe celeste não conseguiu se impor e está em desvantagem na semifinal. Dessa forma, para o novo duelo, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com Lucas Romero, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Por outro lado, Wanderson pode reaparecer como opção no banco de reservas, mas Fagner não estará em campo por causa da cláusula contratual. Kauã Moraes, por sua vez, já atuou na competição pelo Athletico, enquanto Marquinhos e Janderson seguem de fora. Por fim, o clube mineiro confirmou que Villalba teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. CORINTHIANS X CRUZEIRO Semifinal da Copa do Brasil (jogo de volta)

Data e hora: 14/12/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Walace (Matheus Henrique) e Lucas Silva; Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo (Sinisterra). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)

Auxiliares: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rafael Traci (SC)