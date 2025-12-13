Com brilho de Raphinha, Barcelona vence o Osasuna e se isola na liderança do Espanhol

Brasileiro marca duas vezes e é o grande destaque da vitória do Barça, que agora abre 7 pontos para o Real Madrid

A vitória foi a sétima consecutiva do Barcelona no Campeonato Espanhol. Dessa forma, está isolado na liderança da competição, com 43 pontos, sete a mais que o Real Madrid, que joga neste domingo, contra o Aláves, fora de casa.

O Barcelona confirmou a grande fase no Campeonato Espanhol e venceu o Osasuna, por 2 a 0, no Camp Nou, pela 16ª rodada da competição. O brasileiro Raphinha foi o grande destaque da partida, marcando os dois gols.

Na próxima terça-feira, às 17h (de Brasília), o Barcelona volta a campo para enfrentar o Guadalajara, fora de casa, pela Copa do Rei. Um dia depois, o Osasuna visita o Huesca, pela mesma competição.

Como foi o jogo?

O Barcelona fez valer o mando de campo e o favoritismo, e amassou o Osasuna, que se limitou a se defender. A estratégia surtiu efeito no primeiro tempo, que terminou empatado em 0 a 0. Ferran até marcou, mas estava impedido na jogada.

No segundo tempo, apareceu Raphinha para dar a vitória ao Barcelona. Aos 25 minutos, o brasileiro tabelou na frente da área, limpou a marcação e chutou de fora da área para abrir o placar. Já aos 36 minutos, o atacante foi oportunista ao aproveitar a bola desviada do adversário para marcar sozinho na pequena área, selando assim mais uma vitória do Barça no Campeonato Espanhol.