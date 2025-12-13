Chelsea bate o Everton pela Premier League e encerra sequência negativa na temporada

Chelsea bate o Everton pela Premier League e encerra sequência negativa na temporadaCom gols de Palmer e Gusto, Blues voltam a vencer depois de cinco tropeços seguidos e seguem na caça ao líder Arsenal
Depois de cinco tropeços consecutivos na temporada, o Chelsea reencontrou o caminho das vitórias. Afinal, a equipe de Londres bateu o Everton, neste sábado (13), no Stamford Bridge, por 2 a 0, pela 16ª rodada da Premier League. Em campo, Palmer e Gusto anotaram, ambos ainda no primeiro tempo, os gols do triunfo azul. Com o resultado, os Blues assumiram a quarta colocação, com 28 pontos, enquanto os The Toffees caíram para a oitava posição, com 24.
Dessa forma, na próxima rodada, os comandados do técnico Enzo Maresca medem forças com o Newcastle, no St. James’ Park, dia 20 (sábado), às 9h30 (de Brasília). Antes disso, enfrentam o Cardiff, fora de casa, nesta terça-feira (16), às 17h (de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa. O Everton, por sua vez, recebe o líder Arsenal, no Hill Dickinson Stadium, no mesmo dia, mas às 17h (de Brasília).
Blues resolvem na primeira etapa
Desde o primeiro minuto, o Chelsea se impôs e teve mais volume de jogo que o adversário. Assim, aos 20′, Palmer recebeu um bom passe de Gusto e teve liberdade para invadir a área, tirar Pickford do lance e abrir o placar.
Em seguida, Garnacho teve duas chances de ampliar o marcador, mas faltou pontaria. Na outra meta, o Everton levou perigo com Tarkowski e Gana Gueye, mas não conseguiu igualar o placar no primeiro tempo.
Tanto que Gusto anotou o segundo tento dos Blues. Em rápido contra-ataque, o jogador tabelou com Pedro Neto, que acionou Mykolenko. O atleta rolou a bola para o camisa 27 só teve o trabalho de finalizar.
Segundo tempo em branco
Na volta do intervalo, Enzo Fernández chegou batendo e assustou a meta de Pickford, enquanto Andrey Santos também levou perigo. O’Brien, por sua vez, fez o cruzamento pela direita, e Grealish quase marcou.
Além disso, Reece James e João Pedro também chegaram na área, mas não conseguiram estufar a rede. Na reta final da partida, os visitantes foram com tudo para cima, e Ndiaye carimbou o pé da trave. Alcaraz dominou na área após passe de Mykolenko e chutou rápido, contudo Enzo Fernández bloqueou.
