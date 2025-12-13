Botafogo estuda incluir Joaquín Correa em tratativas de troca com o São Paulo

Glorioso estaria em negociações com o Tricolor paulista, que debateriam o envolvimento de alguns jogadores como Savarino e Marlon Freitas / Crédito: Jogada 10

Botafogo e São Paulo estariam com conversas em andamento por possíveis trocas de jogadores. Inclusive, a especulação mais recente aponta um possível envolvimento e ida de Joaquín Correa ao Tricolor paulista. Em compensação, o Glorioso receberia o zagueiro Ferraresi e o meio-campista Pablo Maia. Alguns rumores ventilaram jogadores em ambos os clubes, neste sábado (13). De acordo com o jornalista André Hernan o São Paulo mostrou interesse por alguns atletas como o lateral-direito Vitinho, além dos meio-campistas Marlon Freitas e Savarino.

Além disso, o Tricolor paulista sinalizou a possibilidade em adicionar o jovem Rodriguinho nas tratativas. Por sinal, a sugestão agradou ao Botafogo. A direção do Alvinegro também avalia positivamente o atacante Ferreirinha. Joaquín Correa ainda não completou um ano desde a sua chegada ao Botafogo. Afinal, o clube concretizou a contratação do argentino pouco antes da disputa do Mundial de Clubes. Vale relembrar que o acerto com o Glorioso ocorreu em transferência sem custos de transferência. Isso porque ele estava livre no mercado após expirar o seu contrato com a Inter de Milão. Inicialmente, o vínculo do atacante com o Alvinegro expira somente no final de 2027. Em sua passagem pelo Alvinegro até aqui foram 25 partidas, com dois gols anotados.

Botafogo tem sul-americanos como alvos no mercado O Glorioso reabriu negociação para tentar contratar o meio-campista Cristian Medina, do Estudiantes e vice-campeão da Libertadores com Boca Juniors em 2023. O jogador de 23 anos voltou ao radar do clube carioca, que buscou comprar o atleta no início de 2024. Entretanto, desta vez, o Botafogo não foi atrás do atleta. O staff de Crisitian Medina não está contente com a atual valorização dele no futebol argentino. Assim, procurou o Glorioso, que deu sinal verde. Medina, entretanto, só irá se manifestar após o fim dos compromissos da equipe do Estudiantes. O clube também foi ao futebol ucraniano para iniciar tratativas com outro alvo sul-americano, o atacante Gleiker Mendoza. Nos últimos dias, o clube oficializou uma proposta pelo jogador. Ele chamou a atenção do departamento de scout do Glorioso pelas atuações consistentes tanto no leste europeu quanto em suas aparições pela seleção de seu país.