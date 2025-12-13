Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir, escalações e arbitragemEmbalado por Harry Kane, o líder bávaro recebe o lanterna Mainz, que vive crise profunda e não vence há seis jogos
A 14ª rodada da Bundesliga 2025-26 coloca frente a frente o líder e o lanterna da competição neste domingo (14). O Bayern de Munique recebe o Mainz às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. O confronto é um verdadeiro choque de realidades: enquanto os donos da casa caminham a passos largos para mais um título, os visitantes lutam desesperadamente para sobreviver na elite alemã.
O Bayern navega em águas tranquilas rumo à sua 35ª conquista nacional, vindo de goleadas expressivas. Já o Mainz vive um pesadelo, ocupando a última posição e sem saber o que é vencer há seis partidas por todas as competições.
Onde assistir
A partida entre Bayern de Munique e Mainz, pela 14ª rodada da Bundesliga, terá transmissão ao vivo da CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball.
Como chega o Bayern de Munique
A equipe de Vincent Kompany chega para o confronto com a confiança nas alturas. No último fim de semana, os bávaros aplicaram um sonoro 5 a 0 no Stuttgart fora de casa, com direito a um hat-trick de Harry Kane. Na sequência, venceram o Sporting por 3 a 1 pela Champions League.
Para este jogo, o treinador terá um desfalque de peso no ataque: Luis Díaz está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Mesmo assim, o elenco estelar do Bayern entra como franco favorito para manter a liderança isolada.
Como chega o Mainz
O Mainz chega a Munique em situação dramática. A equipe comandada por Urs Fischer despencou para a lanterna da Bundesliga após perder para o Borussia Monchengladbach. A crise se agravou com a sequência de seis jogos sem vitórias.
No meio de semana, o time ao menos conseguiu um empate por 1 a 1 com o Lech Poznan pela Conference League, com gol de Sota Kawasaki, mas o desempenho na liga nacional preocupa a torcida, que vê o fantasma do rebaixamento cada vez mais perto.
BAYERN DE MUNIQUE X MAINZ
Bundesliga 2025-26 – 14ª rodada
Data e hora: 14 de dezembro de 2025 (domingo), às 13h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (Alemanha)
BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Laimer, Tah, Kim e Bischof; Kimmich, Goretzka e Karl; Olise, Guerreiro e Kane. Técnico: Vincent Kompany.
MAINZ: Batz; Costa, Hanche-Olsen e Leitsch; Widmer, Sano, Amiri, Lee e Veratschnig; Nordin e Weiper. Técnico: Urs Fischer.
Árbitro: Robin Braun
Assistentes: Florian Heft e Asmir Osmanagic
VAR: Não informado
Onde assistir: CazéTV, RedeTV!, Sportv e OneFootball
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.