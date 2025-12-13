Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético deseja contratar volante, mas esbarra em resistência de clube argentino

Atlético tem o volante argentino Galarza como seu primeiro alvo de contratação para 2026. Mas Talleres faz jogo duro
Os resultados abaixo do esperado do Atlético em 2025 levaram a diretoria a planejar uma reestruturação profunda no elenco para a próxima temporada. Diante desse cenário, o clube já iniciou conversas no mercado em busca de reforços. Um dos nomes que entrou no radar é o do meio-campista Matías Alejandro Galarza, de 23 anos, atualmente no Talleres, da Argentina.

No entanto, um avanço mais rápido nas negociações não deve acontecer. O clube argentino não demonstra interesse em facilitar a saída do jogador. Segundo informações da Itatiaia, após contato com uma fonte ligada ao Talleres, a tendência é de que Galarza permaneça no clube ao menos no curto prazo.

Antes do interesse do Atlético, Flamengo e Fluminense já haviam feito sondagens pelo volante, mas encontraram a mesma resistência por parte da diretoria do Talleres. Assim, caso queira avançar na negociação, o Galo precisará intensificar os esforços para chegar a um acordo.

Matías Galarza tem 23 anos, é argentino e soma 32 partidas pelo Talleres, com um gol marcado no período.

Atlético prefere devolver Caio Paulista ao Palmeiras

Caio Paulista não permanecerá no Galo em 2026. O clube mineiro preferiu não exercer a opção de compra do lateral-esquerdo. Portanto, ele retornará ao Palmeiras após o período de empréstimo em Belo Horizonte. Após uma avaliação interna, o técnico Jorge Sampaoli e o departamento de futebol chegaram à conclusão que ele não faria parte da montagem do elenco para a próxima temporada, de acordo com o “Canal do Tanaka”.

O Atlético já comunicou a sua decisão ao Palmeiras. No entanto, ele também não deve ficar no Allianz Parque. Por outro lado, o Alviverde exerceu o direito de compra por Bruno Fuchs, que ficará em São Paulo e não retorna ao Atlético. Dessa maneira, o Verdão pagou cerca de 4 milhões de euros (pouco mais de R$ 25 milhões na cotação atual).

