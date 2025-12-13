Atlético deseja contratar volante, mas esbarra em resistência de clube argentino

Atlético tem o volante argentino Galarza como seu primeiro alvo de contratação para 2026. Mas Talleres faz jogo duro / Crédito: Jogada 10

Os resultados abaixo do esperado do Atlético em 2025 levaram a diretoria a planejar uma reestruturação profunda no elenco para a próxima temporada. Diante desse cenário, o clube já iniciou conversas no mercado em busca de reforços. Um dos nomes que entrou no radar é o do meio-campista Matías Alejandro Galarza, de 23 anos, atualmente no Talleres, da Argentina. No entanto, um avanço mais rápido nas negociações não deve acontecer. O clube argentino não demonstra interesse em facilitar a saída do jogador. Segundo informações da Itatiaia, após contato com uma fonte ligada ao Talleres, a tendência é de que Galarza permaneça no clube ao menos no curto prazo.

Antes do interesse do Atlético, Flamengo e Fluminense já haviam feito sondagens pelo volante, mas encontraram a mesma resistência por parte da diretoria do Talleres. Assim, caso queira avançar na negociação, o Galo precisará intensificar os esforços para chegar a um acordo. Matías Galarza tem 23 anos, é argentino e soma 32 partidas pelo Talleres, com um gol marcado no período. Atlético prefere devolver Caio Paulista ao Palmeiras Caio Paulista não permanecerá no Galo em 2026. O clube mineiro preferiu não exercer a opção de compra do lateral-esquerdo. Portanto, ele retornará ao Palmeiras após o período de empréstimo em Belo Horizonte. Após uma avaliação interna, o técnico Jorge Sampaoli e o departamento de futebol chegaram à conclusão que ele não faria parte da montagem do elenco para a próxima temporada, de acordo com o “Canal do Tanaka”.