Atlético de Madrid bate Valencia e segue no bloco dos líderes

Colchoneros precisam suar muito para garantir a vitória dentro de casa. Griezmann fez o gol da vitória no segundo tempo / Crédito: Jogada 10

O Atlético de Madrid derrotou por 2 a 1 o Valencia, na manhã deste sábado (13), em duelo válido pela 16ª rodada da LaLiga, no Estádio Metropolitano, em Madri. O triunfo dos colchoneros em casa mantém o time na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Champions, agora com 34 pontos. Já o Valencia segue mal das pernas: está em 16º lugar, com 15 pontos, um acima da zona de rebaixamento, mas pode terminar a rodada entre os últimos. Os donos da casa abriram o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Koke aproveitou um rebote dentro da área e finalizou com precisão. A vantagem parcial refletia o domínio territorial do Atlético, que controlou maior parte da posse e criou as melhores oportunidades nos 45 minutos iniciais.