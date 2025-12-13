Artilheiros e decisivos, Rayan e Vegetti alcançam marcas importantes no Vasco

Juntos, atacantes quebram escrita que durava 20 anos. Ambos foram os protagonistas da vitória sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

Os gols de Rayan e Vegetti, na vitória sobre o Fluminense, por 2 a 1, não só deixaram o Vasco em vantagem na semifinal da Copa do Brasil, mas também confirmaram o faro artilheiro da dupla. O pirata voltou a ser o goleador máximo do futebol brasileiro, com 27 bolas na rede. Já o cria vascaíno, com 20 gols marcados, entrou no Top-8 de goleadores da temporada e, de quebra, divide a artilharia da Copa do Brasil, com Kaio Jorge. Ambos marcaram 5 vezes. Além disso, Vegetti e Rayan alcançaram uma façanha no Vasco que não acontecia desde 2005, última temporada em que dois jogadores marcaram 20 gols ou mais. Na ocasião, Romário e Alex Dias fizeram uma dupla infernal para os adversários e marcaram 30 gols no ano. Neste século, isso também ocorreu em 2002, quando Romário e Ramon balançaram as redes 26 e 21 vezes, respectivamente.

LEIA MAIS: Vasco renova contrato de Rayan até 2028 Com 27 gols, Vegetti está próximo de entrar no Top-5 de artilheiros em uma única temporada pelo Vasco no século. O quinto colocado é Elton, que em 2009, marcou 28 gols. Romário (2005), Alex Dias (2005) e Leandro Amaral (2007), dividem o segundo lugar com 30 bolas na rede. O primeiro lugar pertence também ao Baixinho, que em 2001, marcou 42 gols. Joia indomável Já Rayan vem quebrando recordes e superando marcas de jogadores importantes da história do Vasco. Com 14 gols no Brasileirão deste ano, o atacante superou Roberto Dinamite, como jogador Sub-19 com mais bolas na rede em uma única edição da competição. O maior ídolo do clube, marcou 13 vezes, em 1973. Rayan também superou Roberto Dinamite ao marcar 20 gols na temporada com apenas 19 anos. O maior goleador da história do Vasco conseguiu isso com 20 anos, em 1974, quando marcou 33. Romário também alcançou a marca de 20 gols com 20 anos, em 1986, quando fez 30.