Arrascaeta e o PSG na final. “O Flamengo está pronto para tudo”

Embora considere o Paris o favorito na final, Arrascaeta exalta a qualidade do Rubro-Negro e afirma que o título mundial é possível / Crédito: Jogada 10

Arrascaeta, mais uma vez, fez um jogo de sonhos contra o Pyramids. Jogadas individuais fantásticas, quase um gol de placa, passes eficazes. Para completar, deu os passes para os dois gols no triunfo por 2 a 0. Assim, enquanto contra o Cruz Azul ele marcou os dois gols do 2 a 1, neste jogo, foram os passes para os gols de Leo Pereira e Danilo. “Estamos felizes por ter dado mais um passo na competição. Com certeza vamos aproveitar muito isso na final. Mas a gente precisa começar a descansar e chegar da melhor forma possível para a final, que, com certeza, vai ser um grande jogo.”