Alavés x Real Madrid: onde assistir e escalações

Alavés x Real Madrid: onde assistir e escalaçõesReal tenta reagir após duas derrotas consecutivas dentro de casa e para aliviar a pressão sobre o treinador Xabi Alonso
Pressionado após duas derrotas seguidas no Santiago Bernabéu, o Real Madrid visita o Alavés pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece na tarde deste domingo (14), às 17h, horário de Brasília, no estádio de Mendizorroza, em Vitória-Gasteiz, no País Basco.
No momento, os Merengues ocupam a segunda colocação, com 36 pontos, e estão a quatro do líder Barcelona. Já os bascos estão na 11ª posição, com 18 pontos, e querem subir cada vez mais na tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva no Brasil pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Alavés
Depois de uma sequência de três derrotas consecutivas, a equipe do País Basco conseguiu uma importante vitória na última rodada contra a Real Sociedad. Para tentar surpreender e subir mais na tabela, o técnico Eduardo Coudet ainda não sabe se poderá contar com o meia Jon Guridi e se irá com Rebbach ou Aleñà no ataque.
Como chega o Real Madrid
Em um momento complicado da temporada, o Real precisa voltar a vencer para se reabilitar. Nos últimos jogos, o time teve derrotas em casa para o Celta de Vigo, em La Liga, e para o Manchester City, na Champions. Além da situação delicada, o treinador Xabi Alonso tem uma grande lista de desfalques para o confronto. Éder Militão, Alexander-Arnold, Mendy, Alaba, Camavinga e Huijsen estão lesionados. Além disso Endrick, Carjaval, Fran García e Carreras estão suspensos.
ALAVÉS x REAL MADRID
Campeonato Espanhol – 16ª rodada
Data e horário: 14/12/2025 (domingo), às 17h (de Brasília)
Local: Estádio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz (ESP)
ALAVÉS: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco e Parada; Ibáñez, Blanco e Denis Suárez; Calebe, Boyé e Rebbach (Aleñà). Técnico: Eduardo Coudet.
REAL MADRID: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger e Valdepeñas; Tchouaméni, Arda Güler e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.