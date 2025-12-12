Vasco é lembrado em postagem do Tottenham, que compara comemorações; veja

Aliás, Richarlison, já revelou por diversas vezes que é vascaíno. Em uma entrevista, o atacante do Tottenham revelou que fica acordado até tarde para assistir aos jogos do Vasco.

“Minha família toda é vascaína, sou tricolor porque joguei lá, mas sou vascaíno. Essa é a primeira vez que falo meu time lá no Brasil. São esses dois times e o América-MG também. Acompanho o Vasco aqui de madrugada, chego no CT cansadão, às vezes com raiva (risos)”.

Além de Richarlison, o Vasco conta com outro torcedor que joga na Inglaterra. Trata-se de Bruno Guimarães, do Newcastle. Em outubro, na primeira convocação de Paulo Henrique para a Seleção Brasileira, o lateral-direito brincou que já tinha iniciado os contatos para ambos jogarem no Cruz-Maltino.

“E também tem o Bruno Guimarães e o Richarlison, que são vascaínos. Estou tentando levar os dois para o Vascão”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.