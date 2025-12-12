Soteldo vira dúvida para jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil

O Fluminense pode ter um desfalque para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Afinal, o atacante Soteldo sentiu incômodo no quadril e será reavaliado, nesta sexta-feira (12), no CT Carlos Castilho. Dessa forma, o venezuelano virou dúvida para o confronto contra o Vasco, domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

Soteldo sentiu o incômodo no quadril no início do segundo tempo. Assim, o atacante venezuelano deu lugar a Keno aos nove minutos. O jogador, de 28 anos, foi escolhido pelo técnico Luis Zubeldía para substituir Canobbio, que estava suspenso. O uruguaio volta a ficar à disposição para a partida de volta.