Palmeiras descarta permanência de Caio Paulista e avalia empréstimo para Chapecoense

Lateral retornará ao Verdão após saída do Atlético-MG, mas não está nos planos da comissão técnica e não vai ficar em 2026 / Crédito: Jogada 10

O futuro de Caio Paulista não passa pelo Palmeiras em 2026. Após o Atlético-MG comunicar que não seguirá com o lateral para a próxima temporada, o jogador de 26 anos retornará à Academia de Futebol apenas para cumprir a reapresentação. Isso porque ele não permanecerá no elenco alviverde. A comissão técnica do Verdão já sinalizou que não pretende contar com o atleta, o que abriu caminho para a busca de um novo empréstimo. Alguns clubes já demonstraram interesse, e a Chapecoense aparece como a opção mais concreta no momento. O bom relacionamento entre as diretorias facilita a negociação, e o Palmeiras. Aliás, o Verdão aceita arcar com parte dos salários para viabilizar o acordo e convencer Caio a atuar em Santa Catarina.