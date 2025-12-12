“Ningém”: Botafogo lança camisa com erro de português e esgota estoque

Botafogo se posiciona sobre gafe

A gafe limitou-se a este modelo específico de camiseta. Uma outra peça da coleção, inspirada nos tradicionais uniformes de beisebol e vendida a R$ 479,99, trouxe a mesma frase bordada, mas com a grafia correta. Este item de maior valor agregado também esgotou rapidamente. A linha colaborativa inclui ainda acessórios variados, como meias, bonés, bermudas e jaquetas. Esta ação representa a primeira colaboração do Glorioso com uma marca de moda que não pertence ao segmento de material esportivo, seguindo uma tendência que a Approve já realizou com Vasco, Corinthians e Internacional.

Diante da repercussão e da alta demanda, os responsáveis agiram rápido para contornar a situação. Um dos sócios da Approve confirmou ao jornal “O Globo” que a fábrica já refez as peças com erro e prometeu reestocar o item após a correção. O Botafogo também se posicionou oficialmente para tranquilizar os consumidores. O clube reiterou que retirou o produto do ar imediatamente e garantiu a integridade da compra.

“Nenhum torcedor será prejudicado, e todos os itens adquiridos serão entregues corretamente”, assegurou a nota oficial.

