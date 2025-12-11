Zubeldía vê Vasco x Fluminense “parelho” e rasga elogios a Rayan

Argentino lamenta derrota, mas confia em capacidade do Tricolor buscar a virada na semi da Copa do Brasil: "São 180 minutos" / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Zubeldía lamentou a derrota do Fluminense para o Vasco por 2 a 1, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O treinador destacou que partidas de Copas são muito parelhas e acredita em reação da equipe para buscar a virada na segunda partida. “O Fluminense, por exemplo, perdeu na Bahia e virou a série aqui. Acho que foi 1 a 0 lá, estou lembrando certo, e conseguimos reverter em casa. É só um exemplo: as Copas são isso. São partidas muito equilibradas, parelhas, a ponto de eles levarem a vitória hoje aos 93 minutos, numa jogada em que todo mundo ficou sentido”, destacou.

“A diferença é que eles tiveram a capacidade de fazer mais um gol. E também é certo que a série está aberta porque tem outra partida, e nós seremos mandantes. Esta série é sempre de 180 minutos. Me parece que temos que fazer uma boa segunda partida e ficar com a vaga. Assim como nos tocou perder hoje, podemos dar volta à série. Sempre tínhamos em mente que a série hoje não iria se liquidar, que são 180 minutos”, ressaltou. Elogios a Rayan Além disso, ele fez comparação da última derrota para o Vasco pelo Brasileirão e ainda fez questão de elogiar o atacante Rayan, que fez o gol de empate e iniciou a jogada do segundo gol do Vasco. “Eles tiveram a virtude de marcar. Tem um jogador muito desequilibrante, o Rayan. Restam 90 minutos, vamos ver quem passa para a segunda fase. Vamos controlar a expectativa e trabalhar para passar. São 180 minutos e vamos definir aqui com mais torcedores nossos. Sempre com a mentalidade de precisar vencer, vamos em busca disso”, elogiou. Com o resultado, o Vasco, portanto, leva a vantagem para o jogo de volta, no próximo domingo (14), às 20h30, também no Marcanã. O vencedor enfrenta Corinthians ou Cruzeiro, que jogam às 18h do mesmo dia.

Mais de Zubeldía: Nonato e Hércules: “Sim, os dois estão bem (Nonato e Hércules). Com o Hércules, você ganha um pouquinho mais de movimento no meio; tecnicamente ele consegue sair das pressões. Talvez utilize melhor os passes curtos ou longos. Ele é um ‘8’, mais do que um meia, e isso nos permite liberar um pouco mais o Luciano. No caso do Hércules, é um jogador mais físico, também tem essa característica box-to-box. É um jogador com menos movimento para sair jogando e tudo mais, e mais para chegar na área. 2° tempo: “Repito, foi uma partida parelha. Nós fomos um pouco melhores no primeiro tempo, eles um pouco melhores no segundo. No segundo tempo, o gol cedo deles no desestabilizou um pouco. Mas depois se equilibrou e não houve muitas ocasiões de gol. A última bola foi um acidente, na falta de Hércules no Rayan. Mas repito, foi um jogo parelho. Todas as semifinais são duras, mas não acabam em 90 minutos”. Volta de Canobbio: “Ter o Canobbio sempre é uma possibilidade importante para ter um ponta que vem jogando bem. Mas não perdemos por causa disso (ele estava suspenso). Eles tiveram oportunidades e aproveitaram. Foram contundentes. Fomos melhores no primeiro tempo, eles no segundo e o resultado se definiu no minuto 94. Numa jogada rápida e terminamos nessa situação. Com Canobbio ou qualquer jogador isso pode acontecer, temos que jogar bem”.