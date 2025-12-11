Yuri Alberto sente dores e preocupa Corinthians para jogo de volta contra o Cruzeiro

Atacante voltou a reclamar de incômodo na perna esquerda ao deixar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no segundo tempo / Crédito: Jogada 10

O Corinthians conseguiu uma vitória importante no Mineirão, 1 a 0 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), pela semifinal da Copa do Brasil. Contudo, deixou Belo Horizonte com uma preocupação relevante. Afinal, o atacante Yuri Alberto voltou a sentir dores no adutor da perna esquerda e precisou ser substituído aos 19 minutos do segundo tempo, reacendendo o alerta no departamento médico. Yuri já havia desfalcado o time nas duas rodadas anteriores do Brasileirão, justamente por uma sobrecarga na mesma região. Ao perceber o incômodo após uma jogada de ataque, o camisa 9 pediu imediatamente a troca, e Dorival Júnior colocou Vitinho em campo.