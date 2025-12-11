Vídeo! Previsão e reações de Adriano Imperador aos gols do Flamengo viralizam na web

Vídeo! Previsão e reações de Adriano Imperador aos gols do Flamengo viralizam na webCria do Ninho, o ex-atacante "levou" o Rubro-Negro ao gol e ainda vibrou com a vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, pela Copa Intercontinental
Adriano Imperador assistia à partida contra o Cruz Azul, pela Copa Intercontinental da Fifa, como quem conhece cada detalhe do Flamengo, mas também como sensitivo. Representando o clube pela CazéTV, o Cria do Ninho apontava a pressão na saída de bola como melhor caminho para surpreender os mexicanos, quando, antes mesmo de completar a frase, Arrascaeta abriu o placar num lance desenhado exatamente como descrito pelo ex-jogador.
A cena começou com Luisinho, narrador da casa, questionando o ex-jogador sobre quais eram as melhores estratégias para o Rubro-Negro abrir o placar àquela altura do jogo. De cara, o rubro-negro alertou para importância de manter a pressão alta praticada pela equipe carioca.
“Se o Flamengo continuar fazendo essa pressão na entrada da área do Cruz Azul…”, disse antes de ser interrompido pela falha de Piovi, que errou o passe no local descrito pelo ex-jogador e entregou a bola nos pés do camisa 10 da Gávea.
“Eu falei! Falei! Acabei de falar! Falei que eles iam entregar”, comemorou após o primeiro gol de Arrascaeta na partida. “O Adriano além de Imperador, também é profeta! Na hora que falou, veio a lambança do Cruz Azul”, acrescentou Casimiro Miguel na sequência.
O clima descontraído prosseguiu durante toda partida, ainda que com a tensão pelo empate dos mexicanos, e o ex-atacante voltou a celebrar na etapa final. Inclusive, o astro compartilhou as reações de dentro do estúdio em suas redes sociais.