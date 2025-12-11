Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veiga e Weverton fecham ano em baixa, mas seguem nos planos do Palmeiras para 2026

Dupla virou alvo do Grêmio, mas Verdão não deve liberar os atletas, que fazem parte do planejamento para a próxima temporada
O ano de 2025 terminou com mudanças de protagonismo no Palmeiras, e dois dos jogadores mais importantes da era recente do clube, Weverton e Raphael Veiga, encerraram a temporada em situação menos destacada. Mesmo assim, ambos seguem no projeto do clube para 2026 e continuam bem avaliados internamente.

A diretoria entende que o goleiro e o meia, apesar da oscilação, são referências do elenco e contribuem de forma exemplar no cotidiano da Academia de Futebol. A permanência dos dois é tratada como parte da estratégia de manter uma base sólida durante a reformulação planejada para o próximo ano.

A disputa por espaço, porém, deve mudar. Aos 37 anos, Weverton começou a perder terreno após a chegada de Carlos Miguel, contratado em agosto justamente para aumentar a concorrência na meta palmeirense.

A lesão na mão direita que afastou o veterano em outubro abriu caminho para o recém-chegado assumir o gol e se firmar com atuações seguras. Assim, a tendência é que a transição para 2026 comece com Carlos Miguel como favorito à titularidade.

No meio-campo, Raphael Veiga também viveu um ano atípico. Limitações físicas ao longo da temporada reduziram seu rendimento, e o camisa 10 terminou com apenas sete gols, seu menor número desde 2020. Dois dos tentos marcados vieram na semifinal da Libertadores, contra a LDU.

Contudo, ainda assim, o meia ficou distante das marcas que o transformaram em um dos principais jogadores do país nos últimos anos.

Palmeiras terá mudanças para 2026

Após o fim da temporada, Abel Ferreira reconheceu que o elenco passará por ajustes, com chegadas pontuais e algumas saídas previstas. Ainda assim, nem Veiga nem Weverton foram apontados como peças em risco. Ambos têm contrato longo: o goleiro até dezembro de 2026 e o meia até março de 2027.

A única possibilidade de mudança no cenário seria uma manifestação de desejo dos próprios atletas em buscar novos desafios. Casos como os de Mayke e Marcos Rocha, que pediram para deixar o clube após receberem propostas de Santos e Grêmio, respectivamente, mostram que o Palmeiras está disposto a negociar quando o movimento parte do jogador. Por ora, isso não ocorreu com Veiga ou Weverton — e, internamente, o clube conta com os dois para reconstruir o protagonismo em 2026.

